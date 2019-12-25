В карьере Красная Горка утонул 16-летний подросток

Его тело передано следователям Следственного комитета и полицейским для дальнейшего разбирательства.

В среду, 25 июня, в экстренную службу 112 поступило сообщение о гибели подростка в карьере Красная Горка, расположенном в Ломоносовском районе.

По данным "Оперативного прикрытия", погибшему мальчику было всего 16 лет. Его тело передано следователям Следственного комитета и полицейским для дальнейшего разбирательства.

Для поисков привлекались специалисты поисково-спасательной службы из города Шлиссельбурга, сообщили представители регионального управления МЧС. Подробности происшествия выясняются компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина попал в реанимацию после укуса неизвестного насекомого в Волхове.

Фото: Piter.TV