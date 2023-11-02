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Мужчина попал в реанимацию после укуса неизвестного насекомого в Волхове
Сегодня, 9:06
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Мужчина попал в реанимацию после укуса неизвестного насекомого в Волхове

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Во время поиска инструментов в своей рабочей сумке мужчина ощутил резкую болезненную реакцию в руке, схожую с ударом током.

Мужчина из Волхова оказался в реанимации после внезапного приступа аллергии вследствие укуса неизвестного насекомого на рабочем месте, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел днём 24 июня. Во время поиска инструментов в своей рабочей сумке мужчина ощутил резкую болезненную реакцию в руке, схожую с ударом током. Затем пострадавшему стало трудно дышать, после чего он потерял сознание.

Врачи диагностировали анафилактический шок и незамедлительно госпитализировали мужчину. Они предполагают, что причиной тяжелого состояния послужил укус какого-то паразита, поскольку на коже пальца пострадавшего остался след от повреждения.

Ранее мы сообщили о том, что девочка опрокинула на себя сковородку с кипящим маслом в квартире на Комендантском.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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