В санатории в селе Колчаново скончался подросток, возбуждено уголовное дело

В настоящее время проводятся следственные действия.

По факту смерти подростка в Волховском районе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Предварительно, при лечении в условиях санатория в селе Колчаново скончался юноша 2012 года рождения. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершения преступления, назначены судебные экспертизы.

Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что на Вуоксе утонула четырехлетняя девочка.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти