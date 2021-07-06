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В санатории в селе Колчаново скончался подросток, возбуждено уголовное дело
Сегодня, 14:32
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В санатории в селе Колчаново скончался подросток, возбуждено уголовное дело

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В настоящее время проводятся следственные действия.

По факту смерти подростка в Волховском районе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Предварительно, при лечении в условиях санатория в селе Колчаново скончался юноша 2012 года рождения. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершения преступления, назначены судебные экспертизы. 

Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что на Вуоксе утонула четырехлетняя девочка. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: гибель подростка, колчаново
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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