Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о смерти подростка с инвалидностью в петербургской больнице

Состояние мальчика, страдавшего генетическим заболеванием, резко ухудшилось, и начался приступ удушья.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти подростка в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 6 мая.

В городской больнице погиб 14-летний юноша с инвалидностью 2 мая. Состояние мальчика, страдавшего генетическим заболеванием, резко ухудшилось, и начался приступ удушья. Но ему не смогли установить трахеостому и ввести необходимые лекарственные препараты. Пациента транспортировали в реанимационное отделение другого медицинского учреждения, однако он скончался.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олега Валерьевича Бобкова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: сорвавшийся с высоты подросток с синдромом Дауна скончался в петербургской реанимации.

Фото: пресс-служба СК РФ