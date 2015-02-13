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Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о смерти подростка с инвалидностью в петербургской больнице
Сегодня, 10:48
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Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о смерти подростка с инвалидностью в петербургской больнице

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Состояние мальчика, страдавшего генетическим заболеванием, резко ухудшилось, и начался приступ удушья.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти подростка в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 6 мая. 

В городской больнице погиб 14-летний юноша с инвалидностью 2 мая. Состояние мальчика, страдавшего генетическим заболеванием, резко ухудшилось, и начался приступ удушья. Но ему не смогли установить трахеостому и ввести необходимые лекарственные препараты. Пациента транспортировали в реанимационное отделение другого медицинского учреждения, однако он скончался. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олега Валерьевича Бобкова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: сорвавшийся с высоты подросток с синдромом Дауна скончался в петербургской реанимации. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: гибель подростка, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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