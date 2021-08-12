  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под окнами дома в Колпино обнаружено тело школьника
Сегодня, 12:01
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под окнами дома в Колпино обнаружено тело школьника

0 0

Следователи города возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ).

В Колпинском районе Петербурга погиб девятиклассник. Тело школьника обнаружили под окнами дома его товарища. 

Как пишет "Фонтанка", 15-летний мальчик на учетах не состоял, но в последнее время рассказывал родственникам о безответной любви. Вечером 6 сентября он был в гостях у одноклассника в Колпино. При падении подросток выжил, позже скончался в больнице. 

Следователи города возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в больнице скончалась школьница, выпавшая из окна дома на Карпинского. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: гибель подростка, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии