Под окнами дома в Колпино обнаружено тело школьника

В Колпинском районе Петербурга погиб девятиклассник. Тело школьника обнаружили под окнами дома его товарища.

Как пишет "Фонтанка", 15-летний мальчик на учетах не состоял, но в последнее время рассказывал родственникам о безответной любви. Вечером 6 сентября он был в гостях у одноклассника в Колпино. При падении подросток выжил, позже скончался в больнице.

Следователи города возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

