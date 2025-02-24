Действия аферистов привели к гибели подростка в Петербурге

В ходе обысков в квартирах соучастников изъято множество банковских карт и мобильных телефонов, содержащих компрометирующую переписку.

В начале февраля полиция Петербурга получила сообщение о том, что из окна одного из домов на проспекте Культуры выпал человек. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили тело 17-летнего студента колледжа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что незадолго до трагического события молодой человек разговаривал по телефону с мошенниками, которые убедили его перевести около полумиллиона рублей на "безопасный" счет. Под давлением аферистов юноша, не уведомив родителей, взял деньги своего 68-летнего отца и отправил их по указанным реквизитам. По факту смерти подростка следователями возбуждено уголовное дело по статьям 110 и 159 УК РФ.

Сотрудники полиции смогли установить местонахождение преступников, чьи действия привели к гибели молодого человека. Задержания произошли в Барнауле в ходе служебной командировки.

Подозреваемые входили в организованную преступную группу, специализирующуюся на мошенничестве. Координатор группы, 20-летний житель Барнаула, ранее судимый, занимался подбором лиц, на которых оформлял банковские и сим-карты. Затем он передавал реквизиты своим куратором для последующих переводов денег жертв. Он также обналичивал полученные средства и переводил их на счета своих начальников через криптообменник. Два других задержанных играли роль "дропов", на имена которых оформлялись банковские карты.

В ходе обысков в квартирах соучастников изъято множество банковских карт и мобильных телефонов, содержащих компрометирующую переписку. Есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям на территории России.

Ранее мы сообщили о том, что двое мужчин из Всеволожского района взламывали аккаунты на маркетплейсах и похищали товары.

Видео: Telegram / Ирина Волк