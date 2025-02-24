Двое мужчин из Всеволожского района взламывали аккаунты на маркетплейсах и похищали товары

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сотрудники УБК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали двоих жителей Всеволожского района, которые взламывали аккаунты на маркетплейсах и похищали товары. Об этом рассказала официальный представитель полиции Ирина Волк.

Злоумышленники подбирали логины и пароли к личным кабинетам, используя специальные программы. После от имени жертв они заказывали бытовую технику и электронику в рассрочку по картам. Забрав заказы из пунктов выдачи, мужчины реализовывали их через онлайн-магазин.

Взлому подверглись 11 аккаунтов жителей Северной столицы, однако соучастники могут быть причастны к серии аналогичных деяний. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяли похищенную бытовую технику, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, симки и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Преступникам уже избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.

Ранее на Piter.TV: мошенники лишили заслуженного врача из Петергофа 1,7 млн рублей.

Видео: Telegram / Ирина Волк