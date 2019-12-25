Мошенники лишили заслуженного врача из Петергофа 1,7 млн рублей

Злоумышленники с целью "декларирования" денежных средств убедили потерпевшую передать курьерам наличные.

В Петергофе пожилая женщина, которая является заслуженным врачом, из-за мошенников лишилась 1,7 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В период с 19 по 22 февраля 78-летней пенсионерке на телефон звонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками СК РФ и ФСБ. Злоумышленники с целью "декларирования" денежных средств убедили потерпевшую передать курьерам наличные.

Около дома на Ботанической улице женщина передала неизвестным 300 тыс. рублей, 20 февраля – 250 долларов и 300 евро, на следующий день – 300 тыс. рублей, а 22 февраля на Кубинской улице в Петербурге – 700 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что пенсионерка все еще работает врачом-кардиологом.

Ранее на Piter.TV: разыскиваются мошенники, которые обманули пенсионерку на 1,7 млн рублей в Калининском районе.

Фото: Piter.TV