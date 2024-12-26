Разыскиваются мошенники, которые обманули пенсионерку на 1,7 млн рублей в Калининском районе

Пожилую женщину запугивали уголовным делом.

Правоохранители разыскивают мошенников, обманувших пожилую женщину из Калининского района на крупную сумму.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне днем в полицию обратилась 67-летняя жительница дома по Северному проспекту с заявлением о том, что в период с 16 по 22 января ей звонили неизвестные. Незнакомцы под предлогом непривлечения к уголовной ответственности убедили пенсионерку передать свои сбережения в сумме почти 1,7 млн рублей курьеру для внесения на "безопасный счет".

Помимо этого, с 23 января по 19 февраля потерпевшая по указанию звонившего забирала пакеты с деньгами из разных районов города, которые затем передавала неизвестным. По всем адресам она ездила на такси. Какая сумма была в пакетах, женщина не знает.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Piter.TV: москвичка осуждена за мошенничество на 24,5 млн рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV