Москвичка осуждена за мошенничество на 24,5 млн рублей в Петербурге

Полина Драпова 8 июля 2024 года прибыла к офису банка на Каменностровском проспекте и по кодовому слову "Марк" забрала 15 млн рублей в черной сумке у пенсионерки.

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по делу о крупном мошенничестве. Уроженка Москвы Полина Драпова признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как установил суд, летом 2024 года 73-летняя петербурженка получила сообщение от человека, представившегося ее бывшим начальником. Он сообщил о проблеме с персональными данными организации и рекомендовал связаться с правоохранителями. Позже пенсионерке позвонил якобы сотрудник силовых структур и заявил, что мошенники пытаются перевести деньги от ее имени на счета недружественного государства.

В течение нескольких дней злоумышленники держали женщину на связи, убеждая ее перевести 9,5 млн рублей на указанный счет, что она в конечном итоге и сделала. Затем ей предложили передать оставшиеся средства наличными курьеру. Полина Драпова 8 июля 2024 года прибыла к офису банка на Каменностровском проспекте и по кодовому слову "Марк" забрала 15 млн рублей в черной сумке у пенсионерки.

Общий ущерб составил 24,5 млн рублей. Из этой суммы 1 млн рублей подсудимая оставила себе, а остальное перевела сообщникам.

Суд приговорил Драпову к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о компенсации причиненного ущерба.

Бывший директор пансионата для пожилых людей в Ленобласти осуждён за мошенничество на 1 млн рублей.

Фото и видео: Telegram/ Прокуратура СПб