Бывший директор пансионата для пожилых людей в Ленобласти осуждён за мошенничество на 1 млн рублей

Он получил условный срок.

Всеволожский городской суд вынес приговор в отношении Вахида Сафарова, бывшего генерального директора пансионата для пожилых людей "Невская Дубровка". Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Следствие установило, что с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года Сафаров давал указания сотрудникам пансионата вносить недостоверные данные в отчётные документы. В частности, в заявления о назначении компенсаций и акты выполненных работ включались сведения о социальных услугах, которые фактически предоставлялись другим государственным учреждением. Таким образом, Сафаров незаконно распорядился бюджетными средствами Ленинградской области, похитив 1 миллион рублей.

Государственный обвинитель представил суду неопровержимые доказательства вины подсудимого. Суд согласился с позицией обвинения и признал Сафарова виновным. В качестве наказания ему назначено 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее курьер мошенников получил 2 года в ИК за обман 87-летней петербурженки.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)