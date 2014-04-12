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Курьер мошенников получил 2 года в ИК за обман 87-летней петербурженки
Сегодня, 17:45
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Курьер мошенников получил 2 года в ИК за обман 87-летней петербурженки

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Пенсионерка доверила фальшивым госслужащим 1,1 млн рублей.

Суд Красногвардейского района Северной столицы огласил приговор Никите Коваленко, который обвиняется по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Он подрабатывал курьером мошенников и "вытянул" из петербурженки 1938-го года рождения 1,1 млн рублей, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В следствии установили, что обвиняемый вступил в сговор с мошенниками, после чего под видом госслужащего принял от пожилой женщины наличные средства. Предварительно петербурженку уверили, что ее средства находятся в опасности и их могут употребить для спонсирования украинских ВС.

В отношении сообщников курьера правоохранители организовали отдельное делопроизводство. Коваленко вину признал и возместил пострадавшей причиненный ущерб.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Freepik

Теги: 159 ук рф, мошенничество, приговор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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