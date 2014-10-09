Житель Ломоносова предстанет перед судом за регистрацию у себя 9 иностранцев

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Петродворцового района направила в суд дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Подробности сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя. Он обвиняется по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ).

По версии следствия, житель Ломоносова в декабре 2024 года, руководствуясь корыстными мотивами, прописал у себя в квартире в одном из домов по улице Победы девять иностранных граждан.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее после рейдов на стройках Петербурга в реестре контролируемых лиц оказались 56 иностранцев.

Фото: Piter.tv