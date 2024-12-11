После рейдов на стройках Петербурга в реестре контролируемых лиц оказались 56 иностранцев

Полицейские ГУ МВД России при силовой поддержке Росгвардии провели профилактический рейд, проверив промзоны и сразу несколько строительных объектов.

Петербургские полицейские в поисках нелегалов провели рейды в промзонах и на стройках. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские ГУ МВД России при силовой поддержке Росгвардии провели профилактический рейд, проверив промзоны и сразу несколько строительных объектов. Нелегалов искали на территории промзон на улице Репищева и Сабировской, а также строительных объектах в Юнтолово.

Полицейские проверили около двухсот иностранных работников. У 56 мигрантов были выявлены нарушения в оформлении документов. Их доставили в полицию для привлечения к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. Информация о нарушителях внесена в реестр контролируемых лиц.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО