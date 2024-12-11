На сайте МВД появился реестр контролируемых лиц

Сотрудники полиции разместили на ресурсе инструкцию по заполнению полей.

Реестр контролируемых лиц, в котором можно проверить данные иностранных граждан, появился на официальном сайте российских правоохранительных органов. Для поиска иностранцев в базе данных пользователь в обязательном порядке должен заполнить поле с фамилией, именем и отчеством, но только в том случае, если ФИО у человека есть. Ввести эти данные можно как на кириллице, так и латинице. Дополнительно нужно указать дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату выдачи документа. Полицейские предоставили инструкцию, в которой продемонстрированы все возможные варианты ввода информации. После заполнения требуемых полей следует начать поиск,а далее система отобразит результаты.

Напомним, что 5 февраля в нашей стране был запущен реестр контролируемых лиц из числа мигрантов-нарушителей. Сведения на онлайн-ресурсе обновляются каждые четыре часа. Иностранцы внесенные в данный реестр, будут иметь ряд ограничений. В частности, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод. Также такая категория не сможет устроить своих детей в садики или учебные учреждения. Им будет отказано в управлении транспортным средством, получении других услуг, могут быть нужными в повседневной жизни.

В МВД предупредили о краже аккаунтов Telegram через подключение к Wi-Fi.

Фото: МВД России