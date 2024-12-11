В МВД предупредили о краже аккаунтов Telegram через подключение к Wi-Fi

Полиция раскрыла схему, которую используют мошенники в аэропорту.

Российские правоохранительные органы предупредили о том, что мошенники используют Wi-Fi для кражи аккаунтов пользователей. В том числе, это касается и устройства общего пользования, размещенного на территории столичного аэропорта "Шереметьево". Такие данные в социальных сетях распространили сотрудники управления по борьбе с кибепреступлениями.

Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free. сообщение МВД РФ

Криминальная схема работает таким образом, что после подключения к опасной сети пользователь сталкивается с просьбой пройти авторизацию. Обычно для этого человеку достаточно ввести код, который приходит по СМС. Однако в случае с аферистами, вместо стандартной процедуры им предлагается авторизоваться через Telegram-аккаунт. Для этого человеку нужно отправить шестизначный код, полученный через смс, в сервисном боте приложения. Таким методом злоумышленники получают доступ к личному аккаунту своей жертвы. В пресс-службе воздушной гавани добавили, что в связи с подобными противоправными инцидентами для пассажиров важно подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi. Сотрудники аэропорта заметили, что всегда необходимо помнить о том, что авторизация в ней происходит исключительно через номер мобильного телефона.

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Фото: Piter.tv