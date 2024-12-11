Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с виртуальными образами банковских карт

Центральный банк России сообщил в социальных сетях о том, что мошенники стали использовать виртуальные образы банковских карт своих жертв. Для этого аферисты применяют специальное приложение, которое формирует виртуальный образ банковской карты. В пресс-службе государственного финансового регулятора указали, что в целях осуществления криминальной схемы злоумышленники звонят человеку по телефону и сообщают о том, что его деньги якобы пытаются украсть.
Для обеспечения сохранности средств мошенники убеждают установить на телефоне фейковое приложение Центробанка. При этом названия приложений могут быть различными.
пресс-служба ЦБ РФ
На момент загрузки и установки приложения злоумышленники запрещают обманутому клиенту пользоваться гаджетом, а после установки просят поднести банковскую карту к смартфону и ввести код подтверждения от банковской организации под предлогом "авторизации в приложении регулятора". В этот момент в реальности аферисты создают виртуальный образ карты на собственном телефоне. В дальнейшем карта применяется для снятия наличных средств при помощи бесконтактной технологии.
Не скачивайте по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы и не используйте приложения, в том числе банковские, по чьему-либо требованию.
пресс-служба ЦБ РФ
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Фото: Piter.tv, Telegram / Банк России
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