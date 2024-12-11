В "Лаборатории Касперского" рассказали о новой вредоносной программе

Угрозу безопасности личных данных представляет из себя приложение SparkCat.

Новая вредоносная программа SparkCat с помощью нейросетей крадет данные на фотографиях в операционных системах iOS и Android на мобильных устройствах. Соответствующее заявление сделали специалисты пресс-службы "Лаборатории Касперского" Эксперт объяснили журналистам, что на зараженных устройствах преступники крадут информацию от криптокошельков пользователей. Пока что подобные атаки нацелены на пользователей гаджетов в Европе и Азии. Из онлайн-магазина Google Play вредоносная программа была скачена свыше 242 тысяч раз. Также приложение доступно в App Store и прочих неофициальных торговых площадках. Известно, что речь идет о "троянце".

Стилер крадет данные от криптокошельков жертв. С подобной киберугрозой могут столкнуться люди и в других регионах, в том числе в России. пресс-служба "Лаборатории Касперского"

Вредоносная программа на изображениях в смартфонах анализирует текст. Для этого используется модель оптического распознавания символов (OCR). В том случае, если стилер обнаружит ключевые слова, то отправляет картинку злоумышленникам. Таким образом мошенники ищут фразы для восстановления доступа к криптокошелькам. Это позволяет им заполучать контроль над цифровыми активами жертв. Также программа способна украсть пароли или содержание сообщений.

В российской компании по кибербезопасности порекомендовали владельцам гаджетов регулярно обновлять операционную систему (ОС), а также установленные приложения. При этом не следует хранить в галерее скриншоты с конфиденциальной информацией.

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Фото: Piter.tv