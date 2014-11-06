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Захарова: США санкциями против "Лаборатории Касперского" сводят счеты с конкурентами

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В МИД РФ рассказали о попытке Вашингтона давить на иностранные компании в IT-сфере.

Американская администрация своими санкциями против "Лаборатории Касперского" сводят счеты с конкурентами для IT-гигантов Кремниевой долины. Такая политика является для Вашингтона частью гибридной войны. В МИД РФ назвали такое решение со стороны США противозаконными антироссийскими мерами. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, которая выступила на полях  XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в Петербурге.

днако помимо отработки русофобской линии, администрация Байдена руководствуется вполне себе понятными корыстными мотивами. В таких случаях США прибегают к любой методологии, к недобросовестной конкуренции, все для них идет в дело.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова ответила секретарю Совбеза Армении, обвинившему РФ в потере Карабаха.

Фото и видео: МИД России

Теги: it-отрасль, гибридная война, лаборатория касперского, мария захарова, мид, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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