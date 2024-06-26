В МИД РФ оценили слова Армена Григоряна.

Секретарь армянского Совета по безопасности Армен Григорян унизил собственный народ, обвиняя российское руководство в утрате территории Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, которая выступила на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в Петербурге.

Я считаю, что есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования. Знаете, у меня нет возможности применить, так сказать, какие-то навыки в этой сфере, но по-другому к этому невозможно относиться. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: попытки Киева контратаковать перед саммитом НАТО станут катастрофичными для ВСУ.

Фото и видео: МИД России