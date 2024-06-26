  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:12
74
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова ответила секретарю Совбеза Армении, обвинившему РФ в потере Карабаха

0 0

В МИД РФ оценили слова Армена Григоряна.

Секретарь армянского Совета по безопасности Армен Григорян унизил собственный народ, обвиняя российское руководство в утрате территории Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, которая выступила на полях  XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в Петербурге.

Я считаю, что есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования. Знаете, у меня нет возможности применить, так сказать, какие-то навыки в этой сфере, но по-другому к этому невозможно относиться. 

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: попытки Киева контратаковать перед саммитом НАТО станут катастрофичными для ВСУ.

Фото и видео: МИД России

Теги: армен григорян, армения, мария захарова, мид, нагорный карбах, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии