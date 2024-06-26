В МИД РФ оценили желание НАТО видеть успехи ВСУ на поле боя.

Последствия приуроченного к летнему саммиту НАТО очередного украинского "контрнаступа" могут оказаться для киевского режима более катастрофическими, чем фиксировалось после аналогичной авантюры, предпринятой ВСУ год назад. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, которая выступила на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в Петербурге.

Появляются сообщения о планах киевского режима организовать накануне саммита НАТО, который должен состояться 8-9 июля в Вашингтоне, очередной контрнаступ, как они это называют. Предыдущий "контрнаступ" превратился в "контрзаступ". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала Подоляка душевнобольным после его слов о теракте в Севастополе.

Фото и видео: МИД России