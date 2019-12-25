В России в 35 раз расширят базу генетической информации

В России Национальная база генетической информации будет увеличена в 35 раз к 2030 году. Объем достигнет 35 петабайт (1 петабайт равен одной тысячи терабайт). Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства Т АСС со ссылкой на документ о стратегическом направлении в области цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования. Ранее его утвердило федеральное правительство. Известно, что не менее 60 исследовательских центров по стране будут поставлять генетическую информацию в базу.

Общий объем хранения общедоступных данных в сфере генетической информации по всему многообразию образцов достигнет 1 петабайта в 2025 году, 6 петабайт в 2026 году, 10 петабайт в 2027 году, по иной информации — до 35 петабайт к 2030 году. текст документа

Ранее в пресс-службе аппарата вице-премьера России Дмитрия Григоренко сообщили, что более 60 российских организаций, ведущих научно-исследовательскую деятельность в сфере генетических технологий, должны до первого сентября предоставить сведения в Национальную базу генетической информации. Государственная информсистема "Национальная база генетической информации" формируется согласно поправкам в закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности", вступившим в силу в сентябре 2024 года. Там власти будут хранить генетическую информацию по всему многообразию биообразцов, включая растения, животных, микроорганизмы дикой природы и метагеномы экосистем, сельскохозяйственные растения и сельскохозяйственных животных, промышленные микроорганизмы, опасные патогенные микроорганизмы и вирусы, а также генетические данные человека, исключая персонифицированные данные.

Стойкие микробы, обнаруженные в чистых помещениях NASA, дают ключ к выживанию в космосе и биотехнологиям.

Фото: pxhere.com