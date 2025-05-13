Стойкие микробы, обнаруженные в чистых помещениях NASA, дают ключ к выживанию в космосе и биотехнологиям

Ученые провели комплексный анализ микроорганизмов, растущих в чистых помещениях НАСА, и обнаружили, что многие из новых видов обладают генами, которые делают их устойчивыми к обеззараживанию и радиации.

В новой научной работе, проведённой учёными из Лаборатории реактивного движения NASA (американским национальным агентством по исследованию космического пространства и аэронавтике) и нескольких институтов в Индии и Саудовской Аравии, сообщается о 26 новых видах бактерий, растущих в чистых помещениях, связанных с космическими миссиями. Эти неизвестные и недавно описанные виды обладают генетическими характеристиками, связанными с устойчивостью к экстремальным условиям, таким как те, что встречаются в космосе, что подчёркивает важность строгого контроля загрязнения для предотвращения непреднамеренной передачи микроорганизмов во время космических миссий. Работа опубликована в журнале Microbiome.

Космические корабли собираются в чистых помещениях, которые представляют собой узкоспециализированные объекты, спроектированные таким образом, чтобы поддерживать исключительно низкий уровень содержания пыли и микроорганизмов. Эти контролируемые условия сами по себе являются экстремальными: в них строго регулируются потоки воздуха, температура и влажность, что препятствует выживанию микроорганизмов. Однако некоторые микроорганизмы — экстремофилы — процветают в таких условиях.

Исследование было направлено на то, чтобы понять, насколько велик риск переноса экстремофилов во время космических полётов, и определить, какие микроорганизмы могут выжить в суровых условиях космоса. Это исследование имеет решающее значение для мониторинга риска микробного загрязнения и защиты от непреднамеренной колонизации исследуемых планет. Александр Розадо, ведущий исследователь KAUST в рамках проекта и участник нескольких рабочих групп NASA по защите планет и космической микробиологии, профессор Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST)

Некоторые из обнаруженных генов связаны с восстановлением ДНК, детоксификацией вредных молекул и улучшением метаболизма, что повышает выживаемость видов. Более того, эти гены могут привести к появлению новых биотехнологий, которые будут полезны для хранения продуктов питания и медицины.

Эти результаты не только поднимают важные вопросы, связанные с защитой планеты, но и открывают возможности для биотехнологических инноваций. Джуния Шульц, научный сотрудник KAUST, которая была первым автором исследования

Эксперт добавила, что космические путешествия дают возможность изучать микроорганизмы, обладающие соответствующими генами, отвечающими за устойчивость к стрессу. Гены, обнаруженные в этих недавно открытых видах бактерий, можно использовать в медицине, для сохранения продуктов питания и в других отраслях". Кроме того, это исследование помогает NASA прогнозировать, с какими бактериями столкнутся астронавты во время космических полётов, и разрабатывать стратегии по снижению микробного загрязнения в чистых помещениях.

Сотрудничество KAUST с NASA представляет собой новаторский альянс, расширяющий границы космической науки и астробиологии. доктор Кастури Венкатешвар, старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в отставке и ведущий автор исследования

Вместе специалисты занимаются раскрытием тайны микробов, способных выживать в экстремальных условиях космоса, — организмов, которые могут произвести революцию в науках о жизни, биоинженерии и межпланетных исследованиях.

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Фото: Microbiome (2025). DOI: 10.1186/s40168-025-02082-1