В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении дизельного топлива

В Хабаровске сотрудники полиции задержали десятерых подозреваемых в хищении дизельного топлива. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, один из злоумышленников арендовал гараж и разместил в нем резервуар объемом 25 кубометров. Сообщники проложили подземный трубопровод от емкости до железнодорожного полотна. Когда поезд приближался к станции Вяземская, фигуранты подсоединяли шланг к топливному баку тепловоза, запускали электронасос и обеспечивали слив топлива. Горючее перевозили на заранее арендованный склад.

Отмечается, что всего злоумышленники украли 58 тонн дизельного топлива. Всего сотрудникам полиции удалось изъять порядка 27 тонн похищенного топлива стоимостью около полутора миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

