Китай приостанавливает экспорт дизельного топлива и бензина

Правительство Китая обратилось к крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам с просьбой приостановить экспорт дизельного топлива и бензина. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что стороны заключили устную договоренность о временной приостановке поставок нефтепродуктов. Компаниям было предложено прекратить заключение новых контрактов и вести переговоры об отмене уже согласованных поставок. На фоне блокады морского судоходства в Ормузском проливе Китай, который зависит от сырья из Ближнего Востока, может столкнуться с проблемами энергоснабжения.

По данным Bloomberg, Китай обладает обширным нефтеперерабатывающим сектором, но большая часть его производства ориентирована на внутренний спрос. В Азии страна занимает третье место по морскому экспорту. Выше нее в рейтинге находятся Южная Корея и Сингапур.

Ранее в ФАС сообщили, что рост цен на топливо в 2026 году не превышает инфляцию.

