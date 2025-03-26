Посольство РФ в Берлине неоднократно указывало на искусственную эскалацию антироссийской кампании.

Российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии. Об этом сообщило в соцсети X внешнеполитическое ведомство.

Немецкие дипломаты написали, что ФРГ якобы подверглась кибератакам со стороны пророссийских хакеров. Доказательства этой информации традиционно не приводились.

В сообщении заявили, что кибератаки против Германии, партнеров по Евросоюза и Украины неприемлемы. Поэтому власти стран будут реагировать на них решительно, в том числе с помощью санкций. Соответствующую позицию представители МИД ФРГ разъяснят Сергею Нечаеву.

До этого о планах вызвать российского посла объявил МИД Франции. В Кремле неоднократно опровергали обвинения западных стран в кибератаках и подчеркивали, что якобы созданные в Европе сюжеты относятся к теориям заговора, а обвинения в кибератаках являются частью антироссийской кампании.

Ранее российский посол в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия открыто перешла к поддержке ядерных миссий Североатлантического альянса, власти РФ относятся к данному шагу негативно.

Фото: Magnific