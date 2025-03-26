Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО, заявил посол

Николай Корчунов рассказал об угрозе для ДНЯО, которую видит Москва.

Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией, а Москва негативно относится к такому взаимодействию Североатлантического военного альянса и рассматривает подобные действия как ядерные миссии, подрывающие режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" сделал российский посол в Осло Николай Корчунов. Дипломат пояснил, что в настоящее время правительство Норвегии открыто перешло к поддержке ядерных миссий стран-членов НАТО при помощи своих самолетов.

Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая его как совместные ядерные миссии, подрывающие режим ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), безопасность в Евро-Арктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле. Николай Корчунов, посол РФ в Осло

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее упоминал о том, чт Москва будет отстаивать на геополитической площадке принципы нераспространения ядерного оружия. Наша страна также выступает категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы и спровоцировать гонку между ядерными державами.

НАТО начинает масштабные военные учения в граничащих с Россией странах.

Фото: Piter.tv