  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Руспродсоюз": минимальная продуктовая корзина подорожала на 4,5% в январе
Сегодня, 10:08
181
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

"Руспродсоюз": минимальная продуктовая корзина подорожала на 4,5% в январе

0 0

Руспродсоюз уведомил, что в финансовые расчеты вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. 

Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины на российской территории на одного человека за январь 2026 года увеличилась на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы ассоциации  "Руспродсоюз". Эксперты уточнили, что речь идет о сумме в  7 514 рубля.

Стоимость месячной корзины продуктов для россиян в январе 2026 г. выросла на 4,5%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдётся в 7 514 руб.

представители "Руспродсоюза"

Уточняется, что дороже всего продукты стоят на Чукотке  и в Камчатском крае. Там потребителям продукты обойдутся в  19 569,3 руб и 13 049,9 рублей соотвественно. А самые дешевые цены фиксируются в Мордовии и Пензенской области -  6 077 и 6 311,9 рублей.  Стоимость минимальной продуктовой корзины в столице составляет 8 943 рублей, а в Санкт-Петербурге - 8 741,9 рублей.

"Руспродсоюз" предупредил о возможном дефиците меда.

Фото: Piter.tv

Теги: продуктовая корзина, рост цен, руспродсоюз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии