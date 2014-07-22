"Руспродсоюз": минимальная продуктовая корзина подорожала на 4,5% в январе

Руспродсоюз уведомил, что в финансовые расчеты вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины на российской территории на одного человека за январь 2026 года увеличилась на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы ассоциации "Руспродсоюз". Эксперты уточнили, что речь идет о сумме в 7 514 рубля.

Уточняется, что дороже всего продукты стоят на Чукотке и в Камчатском крае. Там потребителям продукты обойдутся в 19 569,3 руб и 13 049,9 рублей соотвественно. А самые дешевые цены фиксируются в Мордовии и Пензенской области - 6 077 и 6 311,9 рублей. Стоимость минимальной продуктовой корзины в столице составляет 8 943 рублей, а в Санкт-Петербурге - 8 741,9 рублей.

Фото: Piter.tv