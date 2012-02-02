Минимальная месячная продуктовая корзина в феврале подорожала на 1,3%

В январе средний показатель составлял сумму в 7 514 рубля.

Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для граждан страны за февраль 2026 года выросла на 1,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы ассоциации "Руспродсоюз". Эксперты уточнили, что речь идет о сумме в 7 611,7 рубля. Наибольшие цены фиксируются на Чукотке и Камчатском крае. Там продукты обойдутся потребителю в 9 716,3 рубля и 13 213,1 рубля соответственно. Самые дешевые продукты можно приобрести в Мордовии и Пензенской области (6 175,9 рубля и 6 383,7 рубля). Для Москвы и Санкт-Петербурга стоимость минимальной продуктовой корзины составила 8 991,5 рубля и 8 760 рублей.

Стоимость месячной корзины продуктов для россиян в феврале 2026 года выросла на 1,3%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 611,7 рубля. представители "Руспродсоюза"

Аналитики добавили, что финансовые расчеты вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Фото: Piter.tv