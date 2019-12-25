"Руспродсоюз": заменить иранские фисташки можно поставками из Турции и Китая

.Заменить иранские фисташки на российской территории можно за счет увеличения поставок из Турции и Китая. Соответствующий комментарий в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Эксперт заметил, что Тегеран традиционно остается одним из ключевых поставщиков фисташек в нашу страну, обеспечивая свыше 90 процентов импорта данной продукции.
При этом в тройку лидеров входят: Турция - второй по значимости поставщик и Китай (третье место). Таким образом, заменить иранские фисташки можно за счет увеличения поставок из этих стран.
Дмитрий Востриков, эксперт
Турецкие фисташки также хорошо знакомы российским потребителям и отличаются высоким качеством. Дальний Восток традиционно может получать продукцию из Китая ввиду близкого логистического плеча. Иранские поставки в большей степени зависят от решений их главы государства. Речь идет о том, что партнеры сохраняют логистические пути по Каспию и автомобильным транспортом.
