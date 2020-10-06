Глава Минтруда: прожиточный минимум в 61 регионе занижен

Антон Котяков рассказал о занижении показателей от 5 до 36 процентов.

Глава Минтруда заявил о том, что прожиточный минимум в 61 регионе занижен. Об этом Антон Котяков рассказал во время заседания комитета по труду и социальной политике в Совете Федерации.

Мы проанализировали прожиточный минимум в разрезе субъектов РФ... В 61 субъекте прожиточный минимум на сегодняшний день занижен. Причем он занижен от 5% до 36% в разных субъектах Антон Котяков, министр труда

По словам чиновника, около 11 субъектов России имеют сопоставимый прожиточный минимум. Он находится в коридоре плюс-минус от расчетной модели Минтруда. В других регионах - показатель по всем социально-демографическим группам превышает заданные показатели. В заниженном прожиточном минимуме правительство видит недофинансирование для минимального набора, который население должно иметь для обеспечения повседневной жизни.

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