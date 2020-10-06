Об этом рассказал министр труда Антон Котяков.

Антон Котяков заявил, что МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума. По словам министра труда и социальной защиты, данная ситуация связана с изменением методики расчета. Чиновник выступил на расширенном заседании комитета по социальной политике Совета Федерации.

У нас достаточно шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. И хочу сказать, что у нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны Антон Котяков, министр труда

В 2021 году минимальный размер оплаты труда станет порядка 90 рублей, в 2022 - показатель достигнет 500 рублей. Показатели роста МРОТ будут более высокими, чем прожиточный минимум. Благодаря такому решению обеспечивается борьба с бедностью.

Госдума смягчила бюджетное правило на 2021 год.

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