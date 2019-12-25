Кабмин внес в Госдуму законопроект о новой методике расчета МРОТ

Проект закона внесли в парламент вместе с проектом бюджета.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замглавы фракции "Единая Россия" в нижней палате Андрея Исаева.

По его словам, проект закона внесли в парламент вместе с проектом бюджета.

Предлагается перестать рассчитывать прожиточный минимум как статистический показатель и установить его на уровне 44,2% от среднедушевого дохода. МРОТ же хотят установить на уровне 42% от медианной заработной платы.

Ранее восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю.

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