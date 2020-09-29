Часть структур Госдумы перейдёт на удалённую работу.

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю. Об этом на сегодняшнем заседании нижней палаты парламента рассказал её спикер Вячеслав Володин.

У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня - 18 депутатов. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

По его словам, всего с начала пандемии в России коронавирусом переболело 60 парламентариев, у них появились антитела.

Депутатов в очередной раз попросили соблюдать меры предосторожности. В зале Думы депутатов по возможности рассаживают через место.

Также, рассказал Володин, часть структур Госдумы перейдёт на удалённую работу, чтобы сократить количество посетителей. Заседания комитетов, фракций и экспертных площадок теперь будут проводить в режиме видеоконференции.

Нужно избрать другие формы, которые нам позволят минимизировать в том числе инфицирование.

Ранее Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального.

Видео: Дума ТВ