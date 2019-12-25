Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального

Он предложил депутатам Европарламенте и немецким парламентариям обсудить влияние европейских чиновников и спецслужб на дело Навального.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле оппозиционного политика Алексея Навального. К такому выводу он пришёл после заявлений Европарламента об ужесточении санкций в отношении России.

Володин отметил, что если для западных стран существуют понятия демократии, международного права и закона, то они должны принять ответственность за тех, кто принимает подобные решения в европейском парламенте. Он предложил депутатам Европарламенте и немецким парламентариям обсудить влияние европейских чиновников и спецслужб на дело Навального.

Ранее лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию.