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Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального
Сегодня, 10:40
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matveyvn

Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального

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Он предложил депутатам Европарламенте и немецким парламентариям обсудить влияние европейских чиновников и спецслужб на дело Навального.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле оппозиционного политика Алексея Навального. К такому выводу он пришёл после заявлений Европарламента об ужесточении санкций в отношении России.

Володин отметил, что если для западных стран существуют понятия демократии, международного права и закона, то они должны принять ответственность за тех, кто принимает подобные решения в европейском парламенте. Он предложил депутатам Европарламенте и немецким парламентариям обсудить влияние европейских чиновников и спецслужб на дело Навального.

Ранее лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию.

Теги: володин, европарламент, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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