Имена победителей огласили во время прямой трансляции.

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию. Церемония проходила в Гарвардском университете в Америке, имена победителей огласили во время прямой трансляции.

Владимиру Путину, Дональду Трампу и Александру Лукашенко вручили антипремию в категории "Медицинское образование". В сопроводительной записи было сказано, что лауреты использовали пандемию коронавируса, "чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

Помимо них премию в данной номинации также получили президент Турции Тайип Эрдоган, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее мы писали, что Российского политика Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом в своем Facebook написал профессор Ратгерского университета в США Сергей Ерофеев. Профессора посчитали, что Алексей Навальный достоин Нобелевской премии мира. Ерофеев добавил, что некоторые из подписавшихся деятелей, "ранее отрицательно относились к деятельности Навального".