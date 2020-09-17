Многие из подписавшихся раньше негативно относились к политику и его деятельности.

Российского политика Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом в своем Facebook написал профессор Ратгерского университета в США Сергей Ерофеев.

Профессора посчитали, что Алексей Навальный достоин Нобелевской премии мира. Ерофеев добавил, что некоторые из подписавшихся деятелей, "ранее отрицательно относились к деятельности Навального". Профессор призвал представителей международных организаций и государственных деятелей поддержать кандидатуру Навального. В этом году на Нобелевскую премию мира выдвинули уже трех кандидатов. Среди них президент США Дональд Трамп, а также белорусские оппозиционеры Светлана и Сергей Тихановские.

На данный момент Алексей Навальный находится в немецкой клинике "Шарите". Недавно он пришел в себя после отравления ядом "Новичок". Его отключили от аппарата ИВЛ. Политик осознает где он находится и уже встает с кровати.

Ранее в Минске заявили, что Запад не смог повлиять на выборы.

Видео: YouTube / Politik Talk