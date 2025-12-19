Нобелевский комитет назвал невозможной передачу премии мира Трампу

В начале января лидер венесуэльской оппозиции согласилась передать свою премию президенту США.

Нобелевский комитет назвал невозможной передачу премии мира президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В опубликованном сообщении отмечается, что награду, которую в прошлом году вручили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корина Мачадо, нельзя передавать. Комитет сослался на завещание Альфреда Нобеля и устав Нобелевского фонда, где нет упоминания о такой возможности.

Напомним, в начале января Мачадо согласилась передать свою премию Трампу. В СМИ отмечалось, что таким жестом лидер венесуэльской оппозиции намерена получить поддержку от главы Белого дома на пост нового президента республики.

