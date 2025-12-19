Трамп заявил, что США готовы продавать России нефть

По его словам, Москва может получать от Вашингтона "всю нефть, которая ей нужна".

Соединенные Штаты готовы продавать России и Китаю нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

По его словам, Москва может получать от Вашингтона "всю нефть, которая ей нужна". Он подчеркнул, что России нравится нефть, несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах. Также Трамп заявил, что Китай может покупать у США столько нефти, сколько захочет. Он заявил о намерениях Пекина получить много нефти, и США готовы к ее поставкам.

Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу.



Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что США не хотят видеть Россию или Китай в Гренландии.

Фото: YouTube / The White House