Трамп: США не хотят видеть Россию или Китай в Гренландии

Соединенные Штаты не хотят видеть Россию или Китай в Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

По словам американского лидера, он не допустит соседства Вашингтона с Москвой и Китаем, говоря о контроле над островом. Он подчеркнул, что если США не возьмут под контроль Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

Мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа.



Дональд Трамп, президент США

Отметим, что Трамп неоднократно говорил о планах сделать Гренландию частью США. Глава Белого дома ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира".

Ранее Трамп анонсировал наземную операцию против наркокартелей в Мексике.

Фото: YouTube / The White House