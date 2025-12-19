По его словам, картели фактически управляют Мексикой.

Президент США Дональд Трамп анонсировал наземную операцию против наркокартелей в Мексике. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News.

По словам американского лидера, американские военные готовы к переходу к наземным операциям против наркокартелей в странах Латинской Америки. Он подчеркнул, что картели фактически управляют Мексикой. Трамп не уточнил сроки возможно начала ударов по целям.

Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной. Дональд Трамп, президент США



Глава Белого дома подчеркнул, что речь идет именно о наземной операции. Он добавил, что наркотики ежегодно убивают не менее 253 тысяч американцев, что и вынуждает Вашингтон к решительным шагам.

Ранее Трамп заявил, что Куба висит на волоске.

Фото: YouTube / Fox News