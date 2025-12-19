Трамп: Куба висит на волоске

По словам главы Белого дома, у Кубы могут быть большие проблемы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба висит на волоске. Об этом он рассказал в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

По словам главы Белого дома, у Кубы могут быть большие проблемы. Трамп также ответил на вопрос, не считает ли он, что пришло время для Вашингтона усилить давление на Кубу.

Не думаю, что можно оказать еще большее давление, кроме как прийти туда и повзрывать там все. Дональд Трамп, президент США

При этом американский лидер назвал народ Кубы "великим, жестким и сильным". Он напомнил, что у госсекретаря США Марко Рубио "есть немного кубинской крови".

Ранее Трамп заявил, что США проводят выгрузку нефти с захваченного танкера "Маринера".

Фото: YouTube / Hugh Hewitt