Трамп поблагодарил Мачадо за передачу Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп поблагодарил венесуэльского оппозиционного политика Марию Корину Мачадо за передачу Нобелевской премии мира. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Вчера, 15 января, Трамп провел встречу с Мачадо. Она длилась более двух часов. Глава Белого дома отметил, что для него было честью встретиться с Мачадо. Он подчеркнул, что эта женщина "прошла через многое".

Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!



Дональд Трамп, президент США

Напомним, Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Марие Корине Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.

Фото: YouTube / The White House