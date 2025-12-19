Он посоветовал всем присутствующим на пресс-конференции пройти когнитивный тест.

Президент США Дональд Трамп рассказал, в чем кроется секрет ясности его ума. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме.

По словам американского лидера, молоко помогает ему сохранять ум крепким. Он подчеркнул, что молоко улучшает когнитивные способности человека.

Трамп посоветовал всем присутствующим пройти когнитивный тест. По его словам, его высокие результаты в тестах на умственные способности удивили даже врачей. Также президент добавил, что каждый раз, когда открывает холодильник, всегда пьет молоко.

Я прошел множество тестов. И справился с каждым из них, потому что пью молоко.



Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп назвал нежелание жителей Гренландии стать частью США "их проблемой".

Фото: YouTube / The White House