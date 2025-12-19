Трамп назвал нежелание жителей Гренландии стать частью США "их проблемой"

Главу Белого дома попросили прокомментировать заявление главы гренландского правительства.

Президент США Дональд Трамп назвал нежелание жителей Гренландии стать частью Соединенных Штатов "их проблемой". Об этом он заявил на встрече с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Главу Белого дома попросили прокомментировать заявление главы гренландского правительства Йенса-Фредерика Нильсена. Ранее политик заявил, что Гренландия не хочет быть частью США. Он подчеркнул, что остров выбирает Данию.

Это их проблема. Я с ним не согласен.



Дональд Трамп, президент США

Также американский лидер заявил, что ничего не знает про Нильсена. При этом Трамп добавил, что слова главы правительства Гренландии станут для того большой проблемой.

Ранее мы сообщали, что Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран.

Фото: YouTube / The White House