Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит. Он подчеркнул, что любой стране, которая сотрудничает с Ираном, придется платить пошлину в размере 25% на любые сделки, осуществляемые с США.

Напомним, с конца прошлого года в Иране проходят уличные протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены. Протестующие выступают против нынешних властей республики. Сообщалось о столкновениях с силовиками.

Ранее Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии.

Фото: YouTube / The White House