Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% для сотрудничающих с Ираном стран. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит. Он подчеркнул, что любой стране, которая сотрудничает с Ираном, придется платить пошлину в размере 25% на любые сделки, осуществляемые с США.
Напомним, с конца прошлого года в Иране проходят уличные протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены. Протестующие выступают против нынешних властей республики. Сообщалось о столкновениях с силовиками.
Ранее Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии.
Фото: YouTube / The White House
