Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии

Глава США не стал публично говорить о реакции на подавление протестов в стране Ближнего Востока.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил мировой общественности о том, что Иран запросил переговоры с вашингтонской администрацией на фоне жесткого подавления местных протестов. Белый дом рассматривает нанесение по территории ближневосточной страны военных ударов, а также кибератаки. Соответствующей информацией поделились иностранные журналисты из новостного портала Axios. Ранее во время брифинга со СМИ ли дер Белого дома на борту самолета Air Force One указал, что, по его мнению, власти из Тегерана пересекли красную линию, когда жестко начали подавлять митинги.

Кажется, были убиты люди, которых не следовало убивать. Они жестокие — можете называть их лидерами, я не знаю, можно ли их назвать лидерами. Думаю, они правят с помощью насилия. Но мы очень серьезно к этому относимся, военные тоже. И есть несколько вариантов. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп добавил, что сейчас встреча с иранским руководством находится на этапе организации мероприятия. По информации от Axios, правозащитная организация HRANA из США подтвердила гибель более 544 человек за последние две недели в Иране, а также арест свыше десяти тысяч человек в ходе массовых протестов по всей стране. А представители израильской обороны сообщили новостному порталу, что разведка еврейского государства узнала о гибели более одной тысячи протестующих.

Фото и видео: Белый дом