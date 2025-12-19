Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы

Глава США опубликовал соответствующий скриншот в Truth Social.

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в собственной социальной сети скриншот якобы из официального источника в котором указано, что лидер Белого дома в настоящее время занимает пост исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Фотография была опубликована на странице политического деятеля в Truth Social. Согласно скриншоту, Дональд Трамп "вступил" в должность венесуэльского президента в январе 2026 года.

Напомним, что 3 января министр по иностранным делам Венесуэлы Иван Хиль Пинто указал мировой общественности на то, что власти из Вашингтона атаковали гражданские и военные объекты, расположенные в Каракасе. Дипломат назвал действия Пентагона военной агрессией в отношении латиноамериканского государства. В Венесуэле местным правительствоv было введено чрезвычайное положение. Дональд Трамп позднее подтвердил совершение этих ударов. Он также объявил о захвате и вывозе политического лидера страны Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес в США. К текущему моменту они доставлены на территорию США и содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке. По словам американского президента-республиканца, временное управление Венесуэлой возьмут на себя США. Дополнительно Дональд Трамп сообщил о том, что его администрация добьется от властей из Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Данные компании якобы выделят денежные средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

Трамп заявил, что в процессе урегулирования на Украине есть прогресс.

Фото: Белый дом, Truth Social