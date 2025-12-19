Глава Белого дома отметил, что хочет спасти жизни.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования на Украине есть прогресс. Об этом он рассказал журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич.

Глава Белого дома отметил, что хочет спасти жизни. По словам Трампа, единственное, что он может сделать – это остановить конфликт между Россией и Украиной.

И я считаю, что мы добиваемся прогресса на этом направлении.



Дональд Трамп, президент США

Напомним, 6 января предприниматель Джаред Кушнер заявил, что США вместе с европейскими странами и Украиной согласовали практически все вопросы по предоставлению Киеву гарантий безопасности в рамках процесса мирного урегулирования.

Ранее Трамп заявил, что США готовы продавать России нефть.

Фото: YouTube / The White House