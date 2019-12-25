Политик отметил, что президентские выборы прошли с прогнозируемым итогом.

В Минске заявили, что Запад не смог повлиять на выборы. Об этом сообщает информационное агентство БелТА со ссылкой на помощника занимающего пост президента Белоруссии Валерия Бельского.

По мнению Бельского, Запад не смог повлиять на выбор белорусов. Вероятнее всего у них не хватило финансовых ресурсов.

Даже платформа "Голос", которая создавалась, чтобы предотвратить "фальсификации" в пользу действующего президента, не смогла опровергнуть победу Александра Лукашенко. - Валерий Бельский, помощник Александра Лукашенко

Помощник Лукашенко полагает, что выбор народа стоял на первом месте. Решение белорусов было выше потраченных Западом финансовых ресурсов и информационного гнета.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, стал президентом республики. Это вызвало волну акций протеста. Сначала митинги подавлялись силовиками, но потом в ход пошли гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Более 6,7 тыс. человек задержаны, пострадали сотни граждан.

Ранее мы сообщили, что стало известно, как россияне могут попасть на закрытый курорт.